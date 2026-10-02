Παντελίδης: Καταδικάστηκε ο μάρτυρας που έλεγε ότι τον τοποθέτησε στη θέση του συνοδηγού

Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή καταδικάστηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μάρτυρας στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η Μίνα Αρναούτη, σημειώνοντας ότι στον καταδικασθέντα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

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Πρόκειται για τον μάρτυρα που είχε ισχυριστεί ότι σήκωσε τον τραγουδιστή από το έδαφος και τον τοποθέτησε μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού.

Εμφανίστηκε σχεδόν πέντε χρόνια μετά το τροχαίο

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη, ο συγκεκριμένος μάρτυρας εμφανίστηκε σχεδόν πέντε χρόνια μετά το δυστύχημα, ενώ η υπόθεση είχε ήδη αρχειοθετηθεί.

Το DEBATER είχε καταγράψει την προηγούμενη αναβολή της δίκης για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση Παντελίδη, έπειτα από μήνυση της Μίνας Αρναούτη και της Φρόσως Κυριάκου.

Η ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη

Η Μίνα Αρναούτη δημοσίευσε την ανακοίνωση μαζί με φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη και ευχαρίστησε τις δικηγόρους που την εκπροσώπησαν:

«Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή καταδικάστηκε σήμερα για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ο μάρτυρας που είχε δηλώσει ότι σήκωσε τον Παντελή Παντελίδη από το έδαφος, όπου είχε πέσει, και τον τοποθέτησε στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας εμφανίστηκε σχεδόν πέντε χρόνια μετά το τροχαίο, ενώ η υπόθεση είχε ήδη αρχειοθετηθεί.

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Ευχαριστώ θερμά τις δικηγόρους μου, Φρόσω Κουτσαντωνάκη και Εβελίνα Δημητρακοπούλου, συνεργάτιδες του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου, που παραστάθηκαν σήμερα στο δικαστήριο και κατάφεραν την ανάδειξη της αλήθειας».

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