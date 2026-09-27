Επιστροφή ενοικίου: 17.074 εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί έλαβαν συνολικά 4,9 εκατ. ευρώ

Την επιστροφή δύο ενοικίων έλαβαν 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, με το συνολικό ποσό της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 4,9 εκατ. ευρώ.

Στην καταβολή αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των εργαζομένων που υπηρετούν μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους.

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«Πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους», ανέφερε ο υπουργός.

Συνολικά 4,9 εκατ. ευρώ σε 17.074 δικαιούχους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δικαιούχοι της καταβολής ήταν συνολικά 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές.

Το συνολικό ύψος των χρημάτων που καταβλήθηκαν ανήλθε σε 4,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του μέτρου για την επιστροφή δύο ενοικίων σε εργαζομένους οι οποίοι στελεχώνουν σχολεία και δομές υγείας στην περιφέρεια.

Οι αναλυτικοί δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις της επιστροφής ενοικίου για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER.

«Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αναγνωρίζει την προσφορά των εργαζομένων και στηρίζει την καθημερινότητά τους.

«Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

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Η επιστροφή δύο ενοικίων εντάσσεται στα μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού και υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί στην ελληνική περιφέρεια, συχνά μακριά από την κύρια κατοικία και την οικογένειά του.