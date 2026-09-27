Υπόθεση Μαζωνάκη: «Έπεσα από τα σύννεφα» λέει ο υπνοθεραπευτής – Τι απαντά για τη γιατρό και τα μηνύματα

Τη δική του εκδοχή για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την επαγγελματική σχέση του με την προφυλακισμένη 56χρονη και τα επίμαχα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία έδωσε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε δεδομένο πως η 56χρονη ήταν γυναικολόγος-μαιευτήρας και ότι δεν γνώριζε πως το ιατρείο στο Κολωνάκι φέρεται να λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις.

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«Έχω πέσει από τα σύννεφα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που είχε σχηματίσει για τον χώρο ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που προκύπτει πλέον μέσα από την έρευνα των Αρχών.

Ο Νάσος Κομιανός δεν κατηγορείται για εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή. Έχει, ωστόσο, καταθέσει στις Αρχές, καθώς συνεργαζόταν επί χρόνια με τη 56χρονη και ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

«Θα έκοβα το χέρι μου ότι ήταν γυναικολόγος»

Μιλώντας στο MEGA, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι θεωρούσε απολύτως δεδομένη την ιατρική ιδιότητα της 56χρονης.

«Θα έκοβα το χέρι μου ότι γιατρός είναι, γυναικολόγος-μαιευτήρας. Το θεωρούσα δεδομένο. Νομίζω και η κάρτα της το έγραφε», ανέφερε.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι μέσα στον συγκεκριμένο χώρο δεν πραγματοποιούνταν μόνο πράξεις σχετικές με τη γυναικολογία.

Όπως είπε, εκεί γίνονταν «βιοσυντονισμοί, καθαρισμοί του εντέρου» και χρησιμοποιούνταν συσκευές οι οποίες φέρονταν να φωτογραφίζουν και να απεικονίζουν την «αύρα».

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«Γενικώς ό,τι είναι της μόδας στο new age περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει το εύρος της παρουσίας του υπνοθεραπευτή στον συγκεκριμένο χώρο, μέσα από το σεμινάριο υπνοθεραπείας, τη φόρμα συλλογής προσωπικών δεδομένων, τις πληρωμές μέσω IRIS και την αποκαλούμενη «Ακαδημία».

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Επιβεβαιώνει την αμοιβή των 200 ευρώ

Ο Νάσος Κομιανός επιβεβαίωσε ότι έλαβε αμοιβή 200 ευρώ στο πλαίσιο της επαφής του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως υποστήριξε, τα χρήματα καταβλήθηκαν από τον όμιλο και ο ίδιος ζήτησε τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να εκδώσει τιμολόγιο.

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«Εγώ πληρώθηκα από τον όμιλο. Μου έδωσαν 200 ευρώ και ρώτησα πού να κόψω τιμολόγιο», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, είχε θεωρήσει ότι ο όμιλος θα αναλάμβανε και το συνολικό κόστος της διαδικασίας στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο τραγουδιστής.

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Η παραδοχή αυτή επιβεβαιώνει ότι υπήρχε επαγγελματική και οικονομική σχέση του υπνοθεραπευτή με την πλευρά των δύο γιατρών, η ακριβής έκταση της οποίας αποτελεί αντικείμενο δημοσιογραφικής και δικαστικής έρευνας.

Πώς εξηγεί το «θα τον στριμώξω»

Ο υπνοθεραπευτής κλήθηκε να εξηγήσει το μήνυμα «θα τον στριμώξω», το οποίο είχε στείλει στη 56χρονη γιατρό.

Όπως ισχυρίστηκε, η φράση δεν είχε απειλητικό περιεχόμενο και σήμαινε ότι θα επιχειρούσε να διευθετήσει το ζήτημα σχετικά με το κόστος της θεραπείας.

«Πρακτικά είναι το ίδιο με το να έλεγα “θα το τακτοποιήσω”», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει προβληματισμό για το ποσό των 3.000 ή 6.000 ευρώ που φέρεται να απαιτούνταν για τις δύο συνεδρίες.

Τα μηνύματα που αντάλλαξε η γιατρός με τον υπνοθεραπευτή την ώρα της πλασμαφαίρεσης βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

«Νόμιζα ότι ο Μαζωνάκης κοιμόταν»

Ο Νάσος Κομιανός αναφέρθηκε και στη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που του έστειλε η 56χρονη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Υποστήριξε ότι, όταν την παρέλαβε, πίστευε πως ο τραγουδιστής κοιμόταν και ότι η θεραπεία εξελισσόταν κανονικά.

«Εκείνη την ώρα θα έκοβα το χέρι μου ότι ο Μαζωνάκης κοιμάται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται κατακόκκινος.

Παραδέχτηκε, επίσης, ότι η γιατρός δεν έπρεπε να του έχει στείλει τη συγκεκριμένη εικόνα.

«Αυτή τη φωτογραφία κακώς την έστειλε. Έχω πέσει από τα σύννεφα», δήλωσε.

Τι εννοούσε με το «σε πήρα στον λαιμό μου»

Ο υπνοθεραπευτής έδωσε εξηγήσεις και για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», το οποίο έστειλε στη γιατρό μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Όπως ισχυρίστηκε, τη στιγμή που έγραψε το μήνυμα πίστευε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός.

Ανέφερε ότι, όταν είχε συναντήσει τον τραγουδιστή, εκείνος του είχε σφίξει το χέρι και του είχε ζητήσει να τον βοηθήσει.

Κατά τη δική του ερμηνεία, η επίμαχη φράση αφορούσε το γεγονός ότι ο ίδιος είχε συμβάλει στη σύνδεση της υπόθεσης με τη γιατρό και όχι κάποια γνώση για όσα συνέβαιναν μέσα στο ιατρείο.

Η πολυετής σχέση με τη γιατρό

Ο Νάσος Κομιανός έχει δηλώσει ότι γνώριζε τη 56χρονη επί περίπου 14 με 15 χρόνια και ότι μεταξύ τους υπήρχε επαγγελματική συνεργασία.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, πραγματοποιούσε συνεδρίες υπνοθεραπείας, ενώ η γιατρός τού παρέπεμπε ενδιαφερόμενους.

Οι νεότερες δηλώσεις του επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μακροχρόνιας επαγγελματικής σχέσης, παρότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι αγνοούσε τα προβλήματα νομιμότητας που εξετάζονται για τον χώρο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, αρνείται ότι ήταν εκείνος που σύστησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη 56χρονη.

Όλες οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση βρίσκονται στη σελίδα του DEBATER για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν μπορεί να με διασύρουν»

Ο υπνοθεραπευτής διαμαρτυρήθηκε και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες από μέσα ενημέρωσης και χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Υποστήριξε ότι δεν είναι κατηγορούμενος και έκανε λόγο για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική του πορεία.

«Δεν μπορεί να με διασύρουν δημόσια με ψευδή χαλκεύματα», ανέφερε, δηλώνοντας ότι φοβάται πως η ζημιά που έχει προκληθεί στο όνομά του ενδέχεται να μην αποκατασταθεί.