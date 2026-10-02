AEGEAN: Νέα Chief Financial Officer η Στέλλα Δημαράκη και Chief Commercial Officer ο Ηλίας Μανδρούκας

Καθήκοντα Chief Financial Officer της AEGEAN ανέλαβε, από την 1η Οκτωβρίου 2026, η κα Στέλλα Δημαράκη, έχοντας έως σήμερα τη θέση της Deputy Chief Financial Officer.

Η κα Στέλλα Δημαράκη διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών, και από την ένταξή της στην AEGEAN το 2007, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής και στην ολοκλήρωση σημαντικών συναλλαγών που υποστήριξαν την ανάπτυξη του Ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο κ. Ηλίας Μανδρούκας ανέλαβε καθήκοντα Chief Commercial Officer, από την 1η Οκτωβρίου 2026, έχοντας έως σήμερα τη θέση του Deputy Chief Commercial Officer.

Ο κ. Ηλίας Μανδρούκας από την ένταξή του στην AEGEAN από το 1999 εργάζεται σε διαφορετικές διευθυντικές θέσεις όπως Digital & eCommerce, Loyalty & Customer Engagement, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη υπηρεσιών, προϊόντων και συνεργασιών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ