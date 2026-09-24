Νέα κατάθεση για τον Μαζωνάκη: «Ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ – Μου ζήτησαν το αντίδοτο της μέθης»

Νέα στοιχεία για όσα φέρεται να συνέβησαν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία αναφέρθηκε στη χορήγηση μέθης, στην αναζήτηση του αντίδοτου και στις κινήσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα κατά την οποία έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, καθώς η ίδια προσήλθε αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζωνάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της.

Η μαρτυρία της εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναφορά της νοσηλεύτριας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της η κατηγορούμενη γιατρός πριν από την κατάθεσή της στην Αστυνομία.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί», φέρεται να κατέθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της προτού εξεταστεί από τους αστυνομικούς. Η νοσηλεύτρια υποστήριξε, ωστόσο, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς από τους εργαζομένους δεν είχε κατανοήσει πλήρως τι είχε συμβεί.

«Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη αναφορά αναμένεται να αξιολογηθεί από τις δικαστικές Αρχές σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των υπόλοιπων καταθέσεων και τις ενδεχόμενες μεταξύ τους αντιφάσεις.

«Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις»

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε ότι την κρίσιμη ώρα πραγματοποιούνταν παράλληλα δύο διαδικασίες πλασμαφαίρεσης σε διαφορετικούς χώρους του ιατρείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υποστήριξε, η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση άλλης ασθενούς, την οποία διενεργούσε επίσης η κατηγορούμενη γιατρός.

«Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που διενεργούνταν σε άλλη ασθενή», φέρεται να είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η γιατρός βρισκόταν στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε και τη διαδικασία στην οποία υποβαλλόταν η δεύτερη ασθενής.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για την αποτύπωση των προσώπων που βρίσκονταν στους διαφορετικούς χώρους του ιατρείου, αλλά και για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο επιτηρούνταν οι δύο διαδικασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέρω ότι έγινε μέθη – Μου ζητήθηκε το αντίδοτο»

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι γνώριζε πως στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη.

Κατά τους ισχυρισμούς της, κάποια στιγμή τής ζητήθηκε να βρει το αντίδοτο της μέθης, με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης και εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο», φέρεται να ανέφερε.

Οι Αρχές εξετάζουν ποιος έδωσε την εντολή για τη χορήγηση της μέθης, ποιες ουσίες χρησιμοποιήθηκαν, σε ποια δοσολογία και ποια ακριβώς ήταν η αλληλουχία των ενεργειών όταν διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση του τραγουδιστή είχε επιδεινωθεί.

«Ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ»

Αίσθηση προκαλεί και ο ισχυρισμός της νοσηλεύτριας σχετικά με τη στάση του δεύτερου κατηγορούμενου γιατρού κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ του προσωπικού του γραφείου την ώρα που εξελίσσονταν τα γεγονότα.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αναμένεται να διασταυρωθεί με τις καταθέσεις των υπόλοιπων εργαζομένων, τα τηλεφωνικά δεδομένα, τις συνταγογραφήσεις, καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο ψηφιακό ή ιατρικό στοιχείο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το πότε ενημερώθηκε ο γιατρός για την επιδείνωση της υγείας του τραγουδιστή, αν και με ποιον τρόπο παρενέβη και ποιος είχε την ευθύνη παρακολούθησης του ασθενούς.

Εξετάζονται οι καταθέσεις και οι πιθανές αντιφάσεις

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας προστίθεται σε ένα σύνθετο πλέγμα μαρτυριών για τις κινήσεις των γιατρών και του προσωπικού πριν και μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δικαστικές Αρχές καλούνται να εξετάσουν εάν οι επιμέρους αφηγήσεις συμφωνούν ως προς τους χρόνους, τις θέσεις των παρόντων προσώπων και τις ιατρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Παράλληλα, διερευνάται το περιεχόμενο της φράσης περί «κοινής γραμμής» και εάν επρόκειτο για προσπάθεια απλής ενημέρωσης του προσωπικού ή για συνεννόηση πριν από τις καταθέσεις στην Αστυνομία.

Οι ισχυρισμοί της μάρτυρος δεν αποτελούν από μόνοι τους απόδειξη ενοχής και θα αξιολογηθούν μαζί με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση συγκεντρώνονται στο αρχείο του DEBATER για τον Γιώργο Μαζωνάκη.