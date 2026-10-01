Υπόθεση Μαζωνάκη: Άλλαξε ξανά δικηγόρο η κατηγορούμενη γιατρός – Αποστάσεις από τις δημόσιες δηλώσεις

Στο δικηγορικό γραφείο «Πέτρος Ν. Πανταζής και Συνεργάτες» ανέθεσε την ποινική της υπεράσπιση η κατηγορούμενη γιατρός στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, παίρνοντας παράλληλα αποστάσεις από τις δημόσιες τοποθετήσεις του προηγούμενου δικηγόρου της.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, στο οποίο η γιατρός αναφέρεται με τα αρχικά Ι. Γ.

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Μέσω της ανακοίνωσης, διευκρινίζει ότι δεν είχε εγκρίνει τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της και ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν για την ουσία της υπόθεσης δεν εκφράζουν τη θέση της.

«Ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις»

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του νέου δικηγορικού γραφείου, η κατηγορούμενη δηλώνει ότι ούτε είχε δώσει έγκριση ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι δημόσιοι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί διατυπώθηκαν χωρίς να έχουν ληφθεί αντίγραφα της δικογραφίας και τονίζει ότι «δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια».

Το δελτίο Τύπου δεν κατονομάζει τον προηγούμενο συνήγορο και δεν προσδιορίζει ποιες συγκεκριμένες εμφανίσεις ή δηλώσεις αφορά η διευκρίνιση.

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Η νέα υπεράσπιση θα μιλά μόνο στις δικαστικές αρχές

Το γραφείο που ανέλαβε την υπεράσπιση γνωστοποιεί ότι τα νομικά και πραγματικά επιχειρήματα της κατηγορούμενης θα παρουσιαστούν αποκλειστικά ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Όπως αναφέρει, η στάση αυτή αποσκοπεί στον σεβασμό της μυστικότητας της ανάκρισης και των δικαιωμάτων όλων των διαδίκων, τόσο των κατηγορουμένων όσο και όσων παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας.

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Στο ίδιο πλαίσιο, δηλώνει ότι θα αποφεύγει κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση περιορίζεται στην αλλαγή της υπεράσπισης και στη διευκρίνιση της θέσης της γιατρού απέναντι στις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις, χωρίς να παρουσιάζει επιχειρήματα επί της ουσίας της κατηγορίας.

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