Λαύριο: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή στον 32χρονο που επιτέθηκε στο ζευγάρι

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη, κατά συρροή, ασκήθηκε στον 32χρονο κατηγορούμενο για την αιματηρή επίθεση στο Λαύριο, με θύματα την εν διαστάσει σύζυγό του και τον σύντροφό της.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ενώ η δίωξη περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και την παραβίαση περιοριστικών όρων.

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Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη, κατά συρροή.

Παράνομη οπλοφορία.

Παράνομη οπλοχρησία.

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου.

Η επίθεση που άφησε δύο τραυματίες

Η νέα δικαστική εξέλιξη αφορά την επίθεση με μαχαίρι σε σπίτι στο Λαύριο, κατά την οποία τραυματίστηκαν η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της.

Η 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της σε προσωπικό στιγμιότυπο πριν από την επίθεση στο Λαύριο. Αποκλειστική φωτογραφία DEBATER.

Σύμφωνα με το προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER για την κατάσταση των δύο τραυματιών, ο άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η εικόνα της γυναίκας παρουσίαζε βελτίωση.

Όλες οι εξελίξεις για την υπόθεση στο Λαύριο.