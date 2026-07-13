Παράταση έως το 2027 για τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες – Τι ισχύει και ποιες κατηγορίες πολιτών αφορά

Σε μερική επιμήκυνση του χρόνου χρήσης των παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας προχωρά το υπουργείο με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5441/30.09.2024).

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, ωστόσο, έχει αυστηρά εξειδικευμένο χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί με γενική παράταση της ισχύος τους ως ταξιδιωτικών ή επίσημων αποδεικτικών εγγράφων.

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Η απόφαση εστιάζει αποκλειστικά στη διευκόλυνση των πολιτών κατά τις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης (όπως οι εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές).

Μέχρι πότε ισχύει και ποιους αφορά

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, η παρέμβαση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές καθυστερήσεις που καταγράφονται στην έκδοση και παραλαβή των νέων βιομετρικών δελτίων ταυτότητας.

Βάσει του νέου πλαισίου, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα παλαιά δελτία έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι το ονοματεπώνυμό τους αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Στο ίδιο καθεστώς μεταβατικής προστασίας εμπεριέχονται: