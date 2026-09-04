Μαραθώνας: «Πέθανε από παθολογικά αίτια» λέει η κόρη – Τι δήλωσαν στο DEBATER για την ηλικιωμένη που φέρεται να θάφτηκε πριν από 10 χρόνια

Σοκ και πολλά ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών κοντά στην παραλία του Μαραθώνα, όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μια ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να πέθανε και να θάφτηκε από την κόρη της πριν από περίπου δέκα χρόνια, με την ίδια να συνεχίζει φέρεται να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα των Αρχών και πλέον εξετάζονται όλες οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο και την ταφή της γυναίκας, καθώς και το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους από τη συνέχιση καταβολής της σύνταξής της.

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«Το ξέρω ότι έκανε παρανομία η μητέρα μου»

Στο DEBATER μίλησε ο εγγονός της ηλικιωμένης, ο οποίος ανέφερε ότι γνωρίζει πως η μητέρα του έχει διαπράξει παρανομία, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Το ξέρω ότι έκανε παρανομία η μητέρα μου. Ούτε σε εμένα μου λέει τι έκανε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια του αποτυπώνουν το κλίμα μυστηρίου που επικρατεί γύρω από την υπόθεση, καθώς ακόμη και μέλη της οικογένειας εμφανίζονται να μην έχουν πλήρη εικόνα για όσα φέρεται να συνέβησαν.

«Πέθανε από παθολογικά αίτια»

Η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της.

«Πέθανε από παθολογικά αίτια. Ήταν μεγάλης ηλικίας», ανέφερε στο DEBATER.

Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το τι ακολούθησε μετά τον θάνατό της και γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κανονική κηδεία.

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Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο γιατί δεν έγινε κηδεία και αν θυμάται το σημείο όπου φέρεται να τάφηκε η ηλικιωμένη, η κόρη απάντησε:

«Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

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Οι Αρχές καλούνται πλέον να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από περίπου μία δεκαετία, πού και υπό ποιες συνθήκες έγινε η ταφή της γυναίκας, αλλά και αν πράγματι συνεχίστηκε παράνομα η είσπραξη της σύνταξής της μετά τον θάνατό της.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ακριβή περιστατικά αναμένεται να προκύψουν από τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι αρμόδιες Αρχές.