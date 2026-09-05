Χρυσοχοΐδης από ΔΕΘ: «Πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη για την κοινωνία η ΕΛΑΣ»

Η Ελληνική Αστυνομία είναι σήμερα «πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη για την κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τα εγκαίνια του πληροφοριακού κέντρου της ΕΛ.ΑΣ. στην 90ή ΔΕΘ, παρουσία του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, τη νέα οργανωτική της δομή, τη δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών- προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες, και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αστυνομικών, με έμφαση στη διά βίου κατάρτιση.

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Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στην «κοινωνική αστυνόμευση», με αιχμή την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας των ανηλίκων και της βίας σε αθλητικούς χώρους. Για την ενδοοικογενειακή βία, ο υπουργός είπε ότι το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 20.000 υποθέσεις και σχηματίστηκαν περίπου 13.000 δικογραφίες, ενώ οι καταγγελίες κατά το 2026 εμφανίζουν μείωση άνω του 15%.

«Αυτοί οι κακοποιητές έχουν πάρει το μήνυμα», σχολίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η μείωση θα συνεχιστεί «ούτως ώστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο να γινόμαστε μια κοινωνία με λιγότερη δυνατή βία». Ο ίδιος, στάθηκε και στις εφαρμογές Panic Button και Safe Youth, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στην άμεση προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και ανηλίκων.

Στο μέτωπο της οδικής ασφάλειας, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην καθημερινή παρουσία περίπου 3.500 αστυνομικών στους δρόμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, το 2025 καταγράφηκαν 145 λιγότεροι νεκροί σε τροχαία σε σχέση με το 2024, ενώ μέχρι το τέλος του φετινού Αυγούστου οι θάνατοι είναι μειωμένοι κατά 64 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στα 1,7 εκατ. αλκοτέστ που έχουν πραγματοποιηθεί το πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους στους δρόμους όλης της Ελλάδας- έλεγχοι που φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς όσον αφορά την «κουλτούρα» των οδηγών σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Επικαλούμενος – μάλιστα – στοιχεία από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, ο υπουργός είπε ότι ο αριθμός των ατυχημάτων που συνέβαιναν κάθε Σαββατοκύριακο έχει μειωθεί δραστικά. «Αυτό είναι μια νίκη- είναι μια νίκη της πολιτικής και της ελληνικής κοινωνίας. Η πολιτική, έχει τη δυνατότητα, όταν το θέλει, όταν καταστρώνει σχέδιο, όταν έχει στρατηγική, να αλλάζει προς το καλύτερο και να υπηρετεί τις ζωές των ανθρώπων», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, χαρακτήρισε κομβική τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», που, όπως τόνισε ο υπουργός, έχει εξαρθρώσει εκατοντάδες εγκληματικές ομάδες, συνέλαβε περισσότερα από 2.000 μέλη αυτών των ομάδων, ενώ οι προφυλακίσεις ανέρχονται σε περίπου 800. «Δεν υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα σε ευρωπαϊκή Αστυνομία μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα», είπε χαρακτηριστικά για το ελληνικό FBI, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων και μέσων.

Ο υπουργός στάθηκε – επιπλέον – στο ζήτημα των φυλακών, αναγνωρίζοντας την έλλειψη υποδομών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων καταστημάτων κράτησης, ενώ, παράλληλα, αξιοποιούνται μέτρα όπως το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

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Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, υπογράμμισε ότι «η Αστυνομία προχωρά σταθερά μπροστά, εκσυγχρονίζεται, εξελίσσεται, καινοτομεί με στόχο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με επάρκεια στις ανάγκες της κοινωνίας, ενισχύοντας καθημερινά το αίσθημα και την απαίτηση των πολιτών για ασφάλεια».

Στα εγκαίνια παρέστησαν στελέχη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, στελέχη της Αστυνομίας, οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη κ.ά.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ