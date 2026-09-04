Μάνδρα: «Αφού έχεις όπλο, ρίξε μου» – Τι συνέβη πριν πυροβοληθεί ο 31χρονος

«Αφού έχεις όπλο, ρίξε μου»

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 31χρονος εισέβαλε περίπου στις 15:50 στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, κρατώντας μαχαίρι, και ανέβηκε στο γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων.

Εκείνη την ώρα στον χώρο βρίσκονταν τρεις αστυνομικοί και τρεις πολίτες. Μόλις αντιλήφθηκαν τον ένοπλο άνδρα, οι αστυνομικοί άρχισαν να του φωνάζουν επανειλημμένα: «Πέτα το μαχαίρι».

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Ο 31χρονος φέρεται να τους απάντησε: «Αφού έχεις όπλο, ρίξε μου».

Στη συνέχεια πέταξε μία γλάστρα προς την τζαμαρία, με αποτέλεσμα το τζάμι να σπάσει και ένας αστυνομικός να τραυματιστεί ελαφρά. Ακολούθησε ο πυροβολισμός, με τον 31χρονο να δέχεται τη σφαίρα στον θώρακα.

Μάνδρα: Στο χειρουργείο ο 31χρονος – Διαμπερές τραύμα από τον θώρακα έως την κοιλιά

Σοβαρή είναι η κατάσταση του 31χρονου που πυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, καθώς απείλησε με μαχαίρι και κινήθηκε εναντίον αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ολοκληρώθηκε η αξονική τομογραφία και ο τραυματίας οδηγείται στο χειρουργείο. Φέρει διαμπερές τραύμα, με τη βολίδα να εισέρχεται από τον θώρακα και να εξέρχεται από την κοιλιακή χώρα.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο περιστατικό, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα.

Το χρονικό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, όπου ένας 31χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού.

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Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο άνδρας μετέβη στο Τμήμα έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως πρόκειται για άτομο με ψυχιατρικό ιστορικό.

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Φέρεται να αγνόησε τις εντολές των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί τού έδωσαν επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο 31χρονος δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

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Τότε ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά και τραυματίζοντας τον άνδρα στην κοιλιακή χώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός ελαφρά από τα θραύσματα μιας τζαμαρίας που έσπασε ο δράστης.

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Διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.