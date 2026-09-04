Μαραθώνας: Σε σακούλα στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η σορός της 90χρονης

Σe σακούλα στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα βρέθηκε εν τέλει η σορός της 90χρονης η οποία είχε εξαφανιστεί τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια και η κόρη της φαίνεται να λάμβανε κανονικά τη σύνταξή της.

Τα οστά εντοπίστηκαν κρυμμένα και καταχωνιασμένα και εικάζεται πως ανήκουν στην ηλικιωμένη αγνοούμενη στο Μαραθώνα, ενώ αναμένεται η σύλληψη της κόρης και του εγγονού.

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Στο σημείο βρίσκεται ο εισαγγελέας και ο ιατροδικαστής ενώ αναμένεται να φτάσει και ανθρωπολόγος.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν προς πολλές κατευθύνσεις τις έρευνές του προκειμένου να κολλήσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της μυστηριώδους αυτής υπόθεσης.

Το πρώτο που θέλουν να διαπιστώσουν είναι οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αλλά και το γιατί δεν είχε δηλωθεί τόσα χρόνια ο θάνατος της γυναίκας. Μάλιστα, μετά την καταγγελία της εγγονής, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν οικονομικές διαφορές και κληρονομικά ζητήματα μεταξύ των μελών της οικογένειας και για αυτό να έγινε η καταγγελία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 68χρονη κόρη της 90χρονης λάμβανε κανονικά τη σύνταξη μέχρι τον περασμένο Αύγουστο, ενώ στην καταγγελία που είχε κάνει η εγγονή της είχε αναφέρει ότι «η μαμά μου την έθαψε μαζί με την βοήθεια του αδελφού μου».

Υπενθυμίζεται ότι, η 68χρονη κόρη της υποστήριζε ότι έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

«Το ξέρω ότι έκανε παρανομία η μητέρα μου»

Στο DEBATER μίλησε ο εγγονός της ηλικιωμένης, ο οποίος ανέφερε ότι γνωρίζει πως η μητέρα του έχει διαπράξει παρανομία, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί.

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«Το ξέρω ότι έκανε παρανομία η μητέρα μου. Ούτε σε εμένα μου λέει τι έκανε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια του αποτυπώνουν το κλίμα μυστηρίου που επικρατεί γύρω από την υπόθεση, καθώς ακόμη και μέλη της οικογένειας εμφανίζονται να μην έχουν πλήρη εικόνα για όσα φέρεται να συνέβησαν.

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«Πέθανε από παθολογικά αίτια»

Η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της.

«Πέθανε από παθολογικά αίτια. Ήταν μεγάλης ηλικίας», ανέφερε στο DEBATER.

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Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το τι ακολούθησε μετά τον θάνατό της και γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κανονική κηδεία.

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο γιατί δεν έγινε κηδεία και αν θυμάται το σημείο όπου φέρεται να τάφηκε η ηλικιωμένη, η κόρη απάντησε:

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«Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ακριβή περιστατικά αναμένεται να προκύψουν από τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι αρμόδιες Αρχές.