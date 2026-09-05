Μαραθώνας: Στον εισαγγελέα κόρη και εγγονός για τα οστά της 90χρονης – Μυστήριο με τον θάνατό της

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν η 68χρονη και ο γιος της, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο κατοικίας στον Μαραθώνα.

Τα οστά εκτιμάται ότι ανήκουν στην ηλικιωμένη μητέρα της 68χρονης, η οποία, εάν βρισκόταν σήμερα στη ζωή, θα ήταν περίπου 90 ετών. Ωστόσο, η ταυτοποίησή τους και οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας αναμένεται να εξακριβωθούν μέσα από τις απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητέρα και γιος συνελήφθησαν για μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, ενώ παράλληλα ερευνάται το ενδεχόμενο εξαπάτησης του Δημοσίου, καθώς ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί και η σύνταξή της φέρεται να συνέχιζε να καταβάλλεται επί περίπου δέκα χρόνια.

Τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια

Τα ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, σε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο του σπιτιού, στην οδό Ιθάκης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια και είχαν τοποθετηθεί σε σημείο της αποθήκης.

Στην κατοικία κλήθηκε ειδικός ανθρωπολόγος, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια πρώτη εξέταση των ευρημάτων. Το υλικό θα υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται πράγματι για τα οστά της ηλικιωμένης.

Παράλληλα, οι ειδικοί καλούνται να προσδιορίσουν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό έπειτα από τόσα χρόνια, τον χρόνο και την αιτία θανάτου της.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιστημονική έρευνα, τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας παραμένουν ανοιχτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά είχε υποδείξει την αυλή

Κατά την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, η 68χρονη φέρεται να ανέφερε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει πριν από περίπου μία δεκαετία και ότι ο θάνατός της δεν δηλώθηκε.

Αρχικά, φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς την αυλή του σπιτιού, υποστηρίζοντας ότι είχε θάψει εκεί τη μητέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεργεία με ειδικό εξοπλισμό και εκσκαφείς πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στον κήπο, χωρίς να εντοπίσουν ανθρώπινα λείψανα.

Οι έρευνες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο εσωτερικό της κατοικίας, με τα οστά να εντοπίζονται τελικά στην υπόγεια αποθήκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι υποστηρίζουν η 68χρονη και ο γιος της

Η κόρη της ηλικιωμένης υποστηρίζει ότι η μητέρα της έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια, λόγω και της προχωρημένης ηλικίας της.

Σε δηλώσεις της ανέφερε ότι η ηλικιωμένη δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση και ότι είχε πέσει, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν δήλωσε τον θάνατο και φέρεται να συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη, η 68χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε εργασία και χρειαζόταν τα χρήματα. Όπως ανέφερε, η σύνταξη ανερχόταν περίπου στα 1.000 ευρώ.

Ο γιος της, από την πλευρά του, φέρεται να αρνείται ότι γνώριζε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η μητέρα του δεν του αποκάλυπτε πού βρισκόταν η γιαγιά του.

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε προσώπου στην υπόθεση.

Η καταγγελία που άνοιξε την έρευνα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία άλλης εγγονής της ηλικιωμένης, κόρης της 68χρονης και αδελφής του συλληφθέντα.

Η γυναίκα φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιαγιά της για περίπου δέκα χρόνια, εκφράζοντας ανησυχία και υποψίες για την τύχη της.

Ακολούθησε έρευνα στα αρχεία του ΕΦΚΑ, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε καταχωριστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξή της παρέμενε ενεργός και εμφάνιζε κινήσεις μέχρι και τον Αύγουστο του 2026.

Η ποινική διερεύνηση συνεχίζεται τόσο για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης όσο και για τη φερόμενη συνέχιση είσπραξης της σύνταξής της.