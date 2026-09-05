Λεωφόρος Πεντέλης: 21χρονος πέρασε με κόκκινο και παραλίγο να παρασύρει πεζό – Τον «πρόδωσε» το βίντεο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, μετά την ανάλυση βίντεο στο οποίο εμφανίζεται αυτοκίνητο να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη στη Λεωφόρο Πεντέλης, περνώντας σε πολύ μικρή απόσταση από πεζό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2026 και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο τέθηκε υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στο υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα, περνά τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη και δημιουργεί άμεσο κίνδυνο παράσυρσης ενός ανθρώπου που διέσχιζε νόμιμα τον δρόμο από τη διάβαση πεζών.

Πώς εντοπίστηκε ο 21χρονος

Τη διερεύνηση του περιστατικού ανέλαβαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ.

Μετά την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού και την προανακριτική έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για 21χρονο ημεδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.