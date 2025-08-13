Μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο, Βόνιτσα – Νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά (βίντεο)

Σε εξέλιξη παραμένουν μεγάλες φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας, που ξέσπασαν χθες Τρίτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα και το 112 να στέλνει συνεχώς νέα μηνύματα για εκκενώσεις.

Τα πιο σοβαρά πύρινα μέτωπα, εκτός από αυτό στη δυτική Αχαΐα, είναι στην Πρέβεζα, στη Χίο, στη Ζάκυνθο και τα Ιωάννινα, ενώ ξέσπασε και νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτιές στην Ελλάδα μέσα από τους δορυφόρους της NASA:

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα , διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη βορειοδυτική Χίο

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πύρινη κόλαση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων

Αγωνιώδη μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις, κάτοικοι και εθελοντές και στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων.

Η φωτιά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Όλοι περιμένουν τη συνδρομή των εναέριων μέσων με το πρώτο φως της ημέρας.

Μάλιστα λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στα Ιωάννινα ήχησε το 112 και καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Λιγοψά.

Οι φλόγες λόγω και της νύχτας είναι ορατές από την ευρύτερη περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων έντονη καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.

Νέα φωτιά στην Κεφαλονιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο επιχειρούν 32 Πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, οχτώ οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου. Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου.

Με το πρώτο φως της ημέρας τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της. Δυστυχώς έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Η φωτιά «πολιορκούσε» όλο το βράδυ το χωριό της Λιθακιάς. Σήμερα το πρωί η κάτασταση εκεί, ήταν αποπνικτική από τους πολλούς καπνούς.

Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους.

Μιλώντας στο OPEN, η εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού Νίκη Νικολοπούλου έκανε λόγο για ένα 24ωρο τρόμου, αλλά είπε πως το μέτωπο είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση.

Χαρακτηριστική της κατάστασης στο νησί η εικόνα που καταγράφηκε από αεροπλάνο το βράδυ της Τρίτης.

Βόνιτσα: Εκκενώνονται οικισμοί, ζημιές σε καλλιέργειες

Στην Αιτωλοακαρνανία, η φωτιά στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας εξαπλώνεται με ταχύτητα, απειλώντας κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές καλλιέργειες.

Η πυροσβεστική έχει επικεντρωθεί στην προστασία των οικισμών, ενώ ήδη έχει εκδοθεί μήνυμα για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

Στις φλόγες η χώρα – Στη μάχη πάνω από 4.800 πυροσβέστες

Δραματική είναι από χθες η εικόνα από την κατάσταση των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα, με εκκενώσεις οικισμών μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία, κλείσιμο Κέντρων Υγείας και ανεξέλεγκτα μέτωπα.

Οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες όπως είπε στην έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης.

Όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Την Τρίτη, στα μέτωπα των πυρκαγιών, έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα, καθώς και όλες οι δυνάμεις των υπόλοιπων φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας.

Έχουν εκδοθεί 34 μηνύματα από το 112, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, ‘Αρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα, ενώ από την αστυνομία τον στρατό και το λιμενικό, έχουν απεγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες.