Φωτιά στην Πρέβεζα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες – Αλλεπάλληλα τα μηνύματα του 112

Δύσκολη θα είναι η νύκτα για τα χωριά στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και την Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών – και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού.

Λίγο μετά τις 12 υπήρξαν δυο μηνύματα που καλούσαν τους κατοίκους οικισμών στην περιοχή να εκκενώσουν.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #ΠαλαιάΦιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #ΝέαΦιλιππιάδα» ανέφερε το πρώτο μήνυμα, ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γοργόμυλος #Γυμνότοπος και #Τσαγκαρόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #5_Πηγάδια».

