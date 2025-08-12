Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων – Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 13/8 σε χαμηλή βλάστηση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πρωτόπαππας Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Παράλληλα, το 112 ήχησε στους κατοίκους της περιοχής Πρωτόπαππα για να μετακινηθούν στην Λιγοψά.