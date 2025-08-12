Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων – Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων – Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού
UPD: 00:18

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 13/8 σε χαμηλή βλάστηση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, το 112 ήχησε στους κατοίκους της περιοχής Πρωτόπαππα για να μετακινηθούν στην Λιγοψά.

