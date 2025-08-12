Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων – Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 13/8 σε χαμηλή βλάστηση στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πρωτόπαππας Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Παράλληλα, το 112 ήχησε στους κατοίκους της περιοχής Πρωτόπαππα για να μετακινηθούν στην Λιγοψά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
