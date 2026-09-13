Αδελφές Μαζωνάκη: Σε σοκ Μαρία και Βάσω όταν έφτασε η σορός στην εκκλησία

Βαρύ ήταν το κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, τη στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη για τη «λαϊκή αγρυπνία» στη μνήμη του.

Στην αγαπημένη εκκλησία του τραγουδιστή βρίσκονταν οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη, οι οποίες παρακολούθησαν εμφανώς συντετριμμένες την άφιξη του φερέτρου.

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Οι δύο γυναίκες ήταν βαθιά φορτισμένες, καθώς καλούνταν να αποχαιρετήσουν τον αδελφό τους μέσα στον ναό της γειτονιάς όπου εκείνος γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Χειροκροτήματα και φωνές «Αθάνατος»

Την ώρα που η νεκροφόρα πλησίαζε στην Αγία Τριάδα, το πλήθος ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ αρκετοί φώναζαν «Αθάνατος».

Θαυμαστές κάθε ηλικίας είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται από νωρίς στη Νίκαια, κρατώντας λουλούδια, φωτογραφίες και σημειώματα για τον αγαπημένο ερμηνευτή.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους τραγουδούσαν μεγάλες επιτυχίες του, μετατρέποντας το τελευταίο αντίο σε μία λαϊκή εκδήλωση αγάπης προς τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που σημάδεψε με τη φωνή του πολλές γενιές.

Το DEBATER βρίσκεται από νωρίς στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, καταγράφοντας την προσέλευση του κόσμου και το συγκινητικό κλίμα.

Ολονύχτια η λαϊκή αγρυπνία

Η «λαϊκή αγρυπνία» άρχισε στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

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Η οικογένεια επέλεξε την Αγία Τριάδα επειδή ήταν η αγαπημένη εκκλησία και ενορία του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους και θαυμαστές να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Τη Δευτέρα η εξόδιος ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στον ίδιο ναό και θα είναι ανοιχτή σε συγγενείς, φίλους και θαυμαστές.

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Μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του τραγουδιστή.

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Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.