Μεταμόρφωση: Νεκρός άνδρας στη γέφυρα – Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Μεταμόρφωση, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς ζωτικές λειτουργίες έξω από σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 17:34 για περιστατικό στη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

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Τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όχημα σταθμευμένο πάνω στη γέφυρα. Από τον έλεγχο των πινακίδων κυκλοφορίας προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε εταιρεία.

Έξω από το όχημα βρέθηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50–55 ετών, χωρίς ζωτικές λειτουργίες. Ο άνδρας έφερε αιμορραγία από τη μύτη, ενώ στο οδόστρωμα υπήρχαν ίχνη αίματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο δεξί του χέρι βρέθηκε πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ κοντά του εντοπίστηκε ένας κάλυκας.

Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών

Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο, κατά την πρώτη εκτίμηση, το ενδεχόμενο αυτοχειρίας. Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, δεν αποτελεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, καθώς η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή τη σχέση του με την εταιρεία στην οποία ανήκει το όχημα.

Κλειστή η γέφυρα Λυκόβρυσης

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στην έξοδο Λυκόβρυσης της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας και έχουν αποκλείσει τον χώρο, λόγω του περιστατικού με τον νεκρό άνδρα.

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Ως αποτέλεσμα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της γέφυρας Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό έγινε γνωστό περίπου στις 17:34, όταν ενημερώθηκε η Αστυνομία και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.