Αθήνα: 139 γραμμάρια κοκαΐνης και πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ανδρών για διακίνηση κοκαΐνης στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από έλεγχο που οδήγησε στην κατάσχεση συνολικά 139 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Πρόκειται για έναν 67χρονο ημεδαπό και έναν 39χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 και κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

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Ο έλεγχος της ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στο κέντρο της πρωτεύουσας όταν έκριναν ύποπτες τις κινήσεις των δύο ανδρών και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 101 γραμμάρια κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή τους και περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση.

Πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη στο σπίτι του 67χρονου

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 67χρονου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,

γεμιστήρας,

38 γραμμάρια κοκαΐνης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

2.500 ευρώ και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Μαζί με την ποσότητα που είχε εντοπιστεί κατά τον αρχικό έλεγχο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 139 γραμμάρια κοκαΐνης. Ελληνική Αστυνομία

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

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Ο 67χρονος και ο 39χρονος οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.