Λάρισα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό – ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν οδηγό ΙΧ σημειώθηκε στις 7 το απόγευμα της Κυριακής έξω από τη Λάρισα, στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της Μελίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η πυροσβεστική με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν από το όχημά του έναν άνδρα γύρω στα 45 έτη χωρίς τις αισθήσεις του.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν τον άνδρα που εξέπνευσε.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.