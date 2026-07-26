Εθνική πόλο: Η απονομή του ιστορικού χρυσού μεταλλίου – Η συγκίνηση των διεθνών στον εθνικό ύμνο (βίντεο)

Η εθνική πόλο ανδρών θριάμβευσε στον τελικό του World Cup επί της Ουγγαρίας και κατέκτησε το πρώτο χρυσό της ιστορία της στην διοργάνωση.

Μετά το τέλος του τελικού με την Ουγγαρία, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο του World Cup. Οι Έλληνες διεθνείς το χάρηκαν με την ψυχή τους, ενώ νωρίτερα τραγούδησαν με πάθος τον Εθνικό Ύμνο φανερά συγκινημένοι.

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Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο και το 19ο συνολικά στην ιστορία της εθνικής πόλο.