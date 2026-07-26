Εθνική πόλο: Κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup ο σπουδαίος Τζωρτζάτος
Σπουδαίες εμφανίσεις από διεθνή τερματοφύλακα που... κατέβασε ρολά στον ημιτελικό με την Ιταλία
Η Εθνική πόλο ανδρών έσπασε την κατάρα του World Cup μετά από 5 χαμένους τελικούς μετά από μεγάλες εμφανίσεις στη φάση των νοκ άουτ.
Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην μεγάλη διοργάνωση για την ομαδάρα του Βλάχου μετά την επικράτηση-θρίλερ επί της Ουγγαρίας με 14-15 το πρωί της Κυριακής (26/7).
Η πορεία της ομάδας είχε και ατομικές διακρίσεις βέβαια καθώς ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις