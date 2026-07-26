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Εθνική πόλο: Κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup ο σπουδαίος Τζωρτζάτος

Σπουδαίες εμφανίσεις από διεθνή τερματοφύλακα που... κατέβασε ρολά στον ημιτελικό με την Ιταλία

Εθνική πόλο: Κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup ο σπουδαίος Τζωρτζάτος
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:31

Η Εθνική πόλο ανδρών έσπασε την κατάρα του World Cup μετά από 5 χαμένους τελικούς μετά από μεγάλες εμφανίσεις στη φάση των νοκ άουτ.

Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην μεγάλη διοργάνωση για την ομαδάρα του Βλάχου μετά την επικράτηση-θρίλερ επί της Ουγγαρίας με 14-15 το πρωί της Κυριακής (26/7).

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Η πορεία της ομάδας είχε και ατομικές διακρίσεις βέβαια καθώς ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης.

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