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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας που ξέσπασε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Κυριακής (26/7).

Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

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Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ

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