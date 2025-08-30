Λάρισα: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Θεσσαλία – Πτώσεις δέντρων και πυρκαγιά
Προκλήθηκε πυρκαγιά από καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ
Προβλήματα σε περιοχές της Λάρισας προκάλεσε η κακοκαιρία και οι δυνατοί άνεμοι με αποτέλεσμα να πέσει δέντρο πάνε σε κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με το onlarissa.net, στο Ομορφοχώρι της Λάρισας δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα τη δημιουργία εστίας φωτιάς.
Στο σημείο μετέβησαν δύο υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις