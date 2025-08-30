Λάρισα: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Θεσσαλία – Πτώσεις δέντρων και πυρκαγιά

Προβλήματα σε περιοχές της Λάρισας προκάλεσε η κακοκαιρία και οι δυνατοί άνεμοι με αποτέλεσμα να πέσει δέντρο πάνε σε κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το onlarissa.net, στο Ομορφοχώρι της Λάρισας δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα τη δημιουργία εστίας φωτιάς.

Στο σημείο μετέβησαν δύο υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.