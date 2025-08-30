Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Θεσσαλία – Πτώσεις δέντρων και πυρκαγιά

Προκλήθηκε πυρκαγιά από καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ

Λάρισα: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Θεσσαλία – Πτώσεις δέντρων και πυρκαγιά
DEBATER NEWSROOM

Προβλήματα σε περιοχές της Λάρισας προκάλεσε η κακοκαιρία και οι δυνατοί άνεμοι με αποτέλεσμα να πέσει δέντρο πάνε σε κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το onlarissa.net, στο Ομορφοχώρι της Λάρισας δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα τη δημιουργία εστίας φωτιάς.

Στο σημείο μετέβησαν δύο υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

