Διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής το Σάββατο 18/7 – Τι αναφέρει η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Διακοπές ρεύματος αναμένεται να υπάρξουν σε αρκετές περιοχές της Αττικής το Σάββατο 18/7 όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.
Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:
Άνω Λιόσια
Μοσχάτο
Αθήνα
Πειραιάς
Λαύριο
Σπάτα-Λούτσα
Παιανία
Παλλήνη
Χαλάνδρι.
Αναλυτικά οι περιοχές(οδοί/ώρες) που θα μείνουν χωρίς ρεύμα στην Αττική:
https://siteapps.deddie.gr/outages2public
πηγή στην Google
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