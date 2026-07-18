Διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής το Σάββατο 18/7 – Τι αναφέρει η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ

Διακοπές ρεύματος αναμένεται να υπάρξουν σε αρκετές περιοχές της Αττικής το Σάββατο 18/7 όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:

Άνω Λιόσια

Μοσχάτο

Αθήνα

Πειραιάς

Λαύριο

Σπάτα-Λούτσα

Παιανία

Παλλήνη

Χαλάνδρι.

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Αναλυτικά οι περιοχές(οδοί/ώρες) που θα μείνουν χωρίς ρεύμα στην Αττική:

https://siteapps.deddie.gr/outages2public