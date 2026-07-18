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ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής το Σάββατο 18/7 – Τι αναφέρει η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής το Σάββατο 18/7 – Τι αναφέρει η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ
DEBATER NEWSROOM

Διακοπές ρεύματος αναμένεται να υπάρξουν σε αρκετές περιοχές της Αττικής το Σάββατο 18/7 όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:
Άνω Λιόσια
Μοσχάτο
Αθήνα
Πειραιάς
Λαύριο
Σπάτα-Λούτσα
Παιανία
Παλλήνη
Χαλάνδρι.

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Αναλυτικά οι περιοχές(οδοί/ώρες) που θα μείνουν χωρίς ρεύμα στην Αττική:
https://siteapps.deddie.gr/outages2public

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