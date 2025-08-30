Κακοκαιρία πλήττει την Δυτική Ελλάδα – Ισχυροί άνεμοι, μπόρες, πτώσεις δέντρων και φωτιές από κεραυνούς (Βίντεο)

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Δυτική Ελλάδα που ήδη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα του Σαββάτου 30.09.2025, ενώ ήδη η Κοζάνη και τα Γιάννενα αντιμετωπίζουν τα πρώτα προβλήματα. Τα φαινόμενα πλήττουν από το απόγευμα του Σαββάτου την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, της Εορδαίας και της Καστοριάς αλλά κι όλη την Δυτική Μακεδονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Κοζάνη, από τον αέρα, ξεριζώθηκαν ακόμη και κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας στην Πτολεμαΐδα ενώ ξεκόλησε και μέρος της στέγης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Από τους ισχυρούς ανέμους, είχε ξεσπάσει νωρίτερα φωτιά από δέντρο που έπεσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης στην Κοζάνη, ενώ νέες εστίες ξέσπασαν και από κεραυνούς.

Στα Γιάννενα, ματαιώθηκε μεγάλη συναυλία καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τη σκηνή συναυλίας πριν την έναρξή της και μάλιστα την ώρα που οι τεχνικοί εργάζονταν και έστηνα τον εξοπλισμό.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.