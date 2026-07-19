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ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής την Κυριακή 19/7 – Τι αναφέρει η ΔΕΔΔΗΕ

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής την Κυριακή 19/7 – Τι αναφέρει η ΔΕΔΔΗΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Διακοπές ρεύματος αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές της Αττικής την Κυριακή 19 Ιουλίου όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ. Οι περιοχές αυτές (δήμοι) είναι: Αθήνα, Χαϊδάρι, Μοσχάτο.

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Αναλυτικά οι περιοχές(οδοί/ώρες) που θα μείνουν χωρίς ρεύμα στην Αττική: https://siteapps.deddie.gr/outages2public

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