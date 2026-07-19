Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής την Κυριακή 19/7 – Τι αναφέρει η ΔΕΔΔΗΕ

Διακοπές ρεύματος αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές της Αττικής την Κυριακή 19 Ιουλίου όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ. Οι περιοχές αυτές (δήμοι) είναι: Αθήνα, Χαϊδάρι, Μοσχάτο.

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Αναλυτικά οι περιοχές(οδοί/ώρες) που θα μείνουν χωρίς ρεύμα στην Αττική: https://siteapps.deddie.gr/outages2public