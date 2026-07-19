Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής την Κυριακή 19/7 – Τι αναφέρει η ΔΕΔΔΗΕ
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Διακοπές ρεύματος αναμένεται να σημειωθούν σε περιοχές της Αττικής την Κυριακή 19 Ιουλίου όπως έγινε γνωστό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ. Οι περιοχές αυτές (δήμοι) είναι: Αθήνα, Χαϊδάρι, Μοσχάτο.
Αναλυτικά οι περιοχές(οδοί/ώρες) που θα μείνουν χωρίς ρεύμα στην Αττική: https://siteapps.deddie.gr/outages2public
πηγή στην Google
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