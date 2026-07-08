Άη Στράτης: Το πρώτο «πράσινο» νησί με διείσδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως 98% (φωτογραφίες)

Ο Άγιος Ευστράτιος εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για την ενεργειακή μετάβαση της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς το πιλοτικό έργο «Άη Στράτης – Πράσινο Νησί» συμπλήρωσε έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα.

Τα αποτελέσματα λειτουργίας του έργου επιβεβαιώνουν τη σημαντική πρόοδο προς ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο. Ειδικότερα, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026, η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο του νησιού έφτασε σε επίπεδα έως και 98% σε μηνιαία βάση, περιορίζοντας δραστικά την ανάγκη λειτουργίας του συμβατικού θερμικού σταθμού παραγωγής.

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Η υψηλή διείσδυση καθαρής ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του νησιού, επιβεβαιώνοντας ότι τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά μπορούν να αποτελέσουν πεδίο εφαρμογής καινοτόμων ενεργειακών λύσεων.

Ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα με ΑΠΕ και αποθήκευση

Το έργο «Άη Στράτης – Πράσινο Νησί» αποτελεί ένα από τα πλέον καινοτόμα εγχειρήματα ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με τεχνολογίες αποθήκευσης.

Ο Υβριδικός Σταθμός του νησιού περιλαμβάνει ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκό σταθμό και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών. Παράλληλα, το έργο ενσωματώνει σύστημα τηλεθέρμανσης με αποθήκευση θερμικής ενέργειας σε δεξαμενές νερού, δημιουργώντας ένα πλήρως ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο που αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Ο ρόλος-κλειδί του ΔΕΔΔΗΕ στη λειτουργία του «έξυπνου» νησιού

Καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος ήταν η συμβολή του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος, ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προηγμένων συστημάτων διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου του Αγίου Ευστρατίου.

Ο Διαχειριστής ανέπτυξε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ειδικούς αλγορίθμους λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος σε κάθε συνθήκη, αλλά και η ομαλή συνεργασία μεταξύ του Υβριδικού Σταθμού και του συμβατικού θερμικού σταθμού παραγωγής.

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Η λειτουργία του ενεργειακού συστήματος πραγματοποιείται πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού Προγράμματος Κατανομής, το οποίο ανά 20 λεπτά υπολογίζει και εφαρμόζει το βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης των διαθέσιμων μονάδων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κατανάλωσης και τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας.

Νέα τεχνογνωσία για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών

Για την υποστήριξη του έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε σημαντικές αναβαθμίσεις των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου SCADA-EMS, ανέπτυξε νέες διαδικασίες λειτουργίας, υλοποίησε εκτεταμένες δοκιμές και εξασφάλισε τη συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού συστήματος.

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Οι δοκιμές του Υβριδικού Σταθμού ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, ενώ η πλήρης κανονική λειτουργία του συστήματος τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν μέσα από το συγκεκριμένο έργο δημιουργούν πλέον τις βάσεις για την ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και άλλων Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της χώρας.

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Ένα μοντέλο για το ενεργειακό μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Ο Άγιος Ευστράτιος αποτελεί πλέον ένα ζωντανό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία, η καινοτομία και η εξειδικευμένη διαχείριση μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο καθαρό και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα.

Το έργο «Άη Στράτης – Πράσινο Νησί» αποδεικνύει ότι η ενεργειακή αυτονομία των νησιών δεν αποτελεί μακρινό στόχο, αλλά μια πραγματικότητα που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον συνδυασμό ΑΠΕ, αποθήκευσης και προηγμένων συστημάτων ελέγχου.

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Με την εμπειρία που αποκτήθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει τον ρόλο του ως βασικού παράγοντα της πράσινης μετάβασης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για τα ελληνικά νησιά.