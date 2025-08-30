Τρίκαλα: Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ – Χωρίς ρεύμα στα Χάσια (Εικόνες)

Τεράστια προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στα Τρίκαλα καθώς οι ισχυροί άνεμοι ξεκόλλησαν κολώνες της ΔΕΗ στην περιοχή “Χάσια” με αποτέλεσμα περιοχές να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ εργάζεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στο δρόμο για Μαυρέλι Καλαμπάκας, όπου οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν σχεδόν σε όλο το νομό Τρικάλων, είχε σαν αποτέλεσμα να σπάσουν 5 στύλοι της ΔΕΔΔΗΕ και η περιοχή που είναι η γραμμή από Σπαθάδες, Άγιος Νικόλαος μέχρι Μαυρέλι να μείνει χωρίς ρεύμα.

Άμεσα έγινε απομόνωση της γραμμής για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα ενώ συγχρόνως από άλλο συνεργείο πραγματοποιείται αποκατάσταση των προβλημάτων.