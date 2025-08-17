Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση 2 ΙΧ – Μεταφέρθηκαν στον νοσοκομείο μία μητέρα και το παιδί της (Εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή (17/8) σε κεντρικό δρόμο της Λάρισας μετά την σύγκρουση δύο ΙΧ κοντά σε υπόγεια διάβαση στην οδό Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.

Στο ένα όχημα επέβαινε η μητέρα με το παιδί της που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.