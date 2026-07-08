Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα (βίντεο)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας σήμερα 08 Ιουλίου 2026 περίπου στις 12:45.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικο Κλιμακιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.