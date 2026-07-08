Λάρισα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι μετά από αιματηρή συμπλοκή – Τους επιτέθηκαν με ρόπαλα και μαχαίρια

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκαν τραυματισμένοι δύο ανήλικοι αλλοδαποί αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 16 και 17 ετών, μετά από αιματηρή συμπλοκή, μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 7 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το larissanet.gr το συμβάν εξελίχθηκε επί της οδού Αιόλου, κοντά στο πάρκο, όπου οι δύο ανήλικοι καταγγέλλουν πως δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 8-10 ατόμων.

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Μάλιστα, καταγγέλλεται πως οι επιτιθέμενοι κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα.

Στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι δύο ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε και ο 16χρονος νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική με επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι στο μηρό και στο πόδι.

Οι δύο ανήλικοι θύματα ανήκουν φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες και εξακριβώσει τα αίτια της επίθεσης