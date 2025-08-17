Ηράκλειο: Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής – Σοκάρουν οι εικόνες (Εικόνα)

Πραγματικά σοκαριστικές είναι εικόνες από μία 94χρονη που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο ΠΑΓΝΗ μετά από την παράσυρση της στο Τυμπάκι Ηρακλείου την περασμένη Τρίτη (12/8).

Παράλληλα, τονίζεται ότι η 94χρονη δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το κίνδυνο για την ζωή της, ενώ το άτομο που προκάλεσε το τροχαίο ήταν ένας ανήλικος οδηγός μηχανής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αναγνώστρια του neakriti.gr, η ηλικιωμένη «φέρει κάταγμα στο σβέρκο και στο γόνατο, ενώ έχει υποστεί πολλαπλά σοβαρά τραύματα», διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η ίδια τονίζει: «Η κυρία είναι 94 χρόνων και με πολύ φροντίδα και αγάπη από τους οικείους της ήταν υγιής και γερή ώστε να αυτοσυντηρείται και να μπορεί να κάνει την καθημερινή της βόλτα στο τετράγωνο του σπιτιού της, όπου έγινε το συμβάν».

Η αναγνώστρια δεν κρύβει την οργή της για το γεγονός ότι πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ανήλικος, υπογραμμίζοντας: «Σε αντίθεση με τους γονείς του ανήλικου νεαρού, που θεώρησαν φροντίδα και αγάπη να του πάρουν μηχανή στα 15 – μπορεί και στα 14 – όπως συνηθίζεται στο Τυμπάκι και σε κάθε Τυμπάκι».