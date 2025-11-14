Λάρισα: Αυτό είναι το μηχάνημα που μετατράπηκε σε φονική παγίδα για τη 49χρονη φουρνάρισσα (Εικόνες)

Σε κατάσταση σοκ παραμένει το χωριό Δαμάσι στη Λάρισα από τον τραγικό θάνατο της 49χρονης φουρνάρισσας μέσα στο κατάστημά της.

Η άτυχη Ζωή, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε στον λαιμό της να πιάνεται στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Η άτυχη ιδιοκτήτρια του φούρνου

Σε εικόνες που εξασφάλισε το STAR φαίνεται το φουλάρι μπλεγμένο στο μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη.

Την άτυχη ιδιοκτήτρια του φούρνου, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο χωριό, βρήκε λίγο αργότερα από γειτόνισσα. Παρά την άμεση άφιξη του ΕΚΑΒ στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να μείνει ζωντανή.

Στο Mega ο κουμπάρος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε πως έμαθε την είδηση, καθώς και τις προσπάθειες που είχαν γίνει να για σωθεί.

Όπως είπε: «είχε ένα φουλάρι στο λαιμό της και πιάστηκε στο μηχάνημα. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, ήρθαν οι διασώστες δεν μπορέσαμε να τη σώσουμε. Ποιος το περίμενε, δούλευε 30 χρόνια».

Όπως λέει σε άλλο σημείο στην αρχή, όταν διακομίστηκε στο κέντρο υγείας, νόμισαν ότι ζαλίστηκε: «Φώναξαν τη σύζυγό μου που δουλεύει στο κέντρο Υγείας, είναι νοσηλεύτρια, ζαλίστηκε η Ζωή, ποιος το περίμενε, 30 χρόνια. Αυτό λέμε, 30 χρόνια. Λάθος, λάθος κακιά η ώρα».

Από την πλευρά της, η γυναίκα που την βρήκε νεκρή συγκλονίζει, όπως λέει δεν μπορεί να συνέλθει: «Δεν μπορώ ακόμα να συνέρθω. όταν μπήκα στο φούρνο λέω Ζωή, Ζωή και όταν πήγα η γυναίκα ήταν νεκρή. Και σήμερα άργησα να πάω. Δεν έχω λόγια να πω…».

Σημειώνεται ότι η φουρνάρισσα είχε χάσει πριν λίγους μήνες και τη μητέρα της, ενώ όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, ήταν αγαπητή, εργατική και αφοσιωμένη στα δύο παιδιά της, που μεγάλωνε μόνη.