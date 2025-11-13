Λάρισα: «Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, δεν τα κατάφερε» – Συγκλονίζουν γείτονες και συγγενείς της 49χρονης φουρνάρισσας (Βίντεο)

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για τον τραγικό θάνατο της 49χρονης στο Δαμάσι Λάρισας, η οποία έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας σε φούρνο του χωριού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού η άτυχη γυναίκα παγιδεύτηκε γιατί μπλέχτηκε το φουλάρι της σε μηχάνημα, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 49χρονη βρισκόταν μόνη της στον φούρνο όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό. Πελάτες που βρέθηκαν στο σημείο, βλέποντας το σκηνικό έσπευσαν να καλέσουν βοήθεια. Παρά την άμεση άφιξη του ΕΚΑΒ στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να μείνει ζωντανή.

Στο Live News ο κουμπάρος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε πως έμαθε την είδηση, καθώς και τις προσπάθειες που είχαν γίνει να για σωθεί.

Όπως είπε: «είχε ένα φουλάρι στο λαιμό της και πιάστηκε στο μηχάνημα. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, ήρθαν οι διασώστες δεν μπορέσαμε να τη σώσουμε. Ποιος το περίμενε, δούλευε 30 χρόνια».

«Λάθος, κακιά η ώρα»

Όπως λέει σε άλλο σημείο στην αρχή, όταν διακομίστηκε στο κέντρο υγείας, νόμισαν ότι ζαλίστηκε: «Φώναξαν τη σύζυγό μου που δουλεύει στο κέντρο Υγείας, είναι νοσηλεύτρια, ζαλίστηκε η Ζωή, ποιος το περίμενε, 30 χρόνια. Αυτό λέμε, 30 χρόνια. Λάθος, λάθος κακιά η ώρα.

Η γυναίκα που την βρήκε νεκρή συγκλονίζει, όπως λέει δεν μπορεί να συνέλθει: «Δεν μπορώ ακόμα να συνέρθω. όταν μπήκα στο φούρνο λέω Ζωή, Ζωή και όταν πήγα η γυναίκα ήταν νεκρή. Και σήμερα άργησα να πάω. Δεν έχω λόγια να πω…».

Οι κάτοικοι του χωριού μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την 49χρονη Ζωή, η οποία επί 30 χρόνια δούλευε αξημέρωτα ώστε να μεγαλώσει τα παιδιά της. Η θεία της λέει ότι βοηθούσε και η αδελφή της στον φούρνο, αλλά είχε φύγει πριν συμβεί το τραγικό περιστατικό: «Ζύμωνε είχε και την αδερφή της εκεί πέρα και έπαιρνε ένα μεροκάματο».