Λάρισα: Αυτή είναι η φουρνάρισσα που μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο – “Το φουλάρι της έγινε θηλιά και την έπνιξε, τη βρήκε νεκρή πελάτης”

Συγκλονισμένη είναι η Λάρισα από τον τραγικό θάνατο της 49χρονης Ζωής Λέτσιου, μητέρας δύο παιδιών, σε φούρνο στο Δαμάσι.

Η άτυχη γυναίκα, που ήταν ιδιοκτήτρια του αρτοποιείου, τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 εγκλωβίστηκε στο επαγγελματικό μηχάνημα που φτιάχνει το ψωμί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Όπως δήλωσε συνάδελφός της στο DEBATER, “τη βρήκε πελάτης μέσα νεκρή στο εργαστήριο. Μπήκε μέσα, άκουσε το μηχάνημα που δούλευε, αλλά δεν απαντούσε κανένας. Στη συνέχεια ,προχώρησε στο εργαστήριο και τη βρήκε πνιγμένη με ένα φουλάρι που είχε στο λαιμό της“.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 49χρονη “πήγε να καθαρίσει το μηχάνημα πλαστική που φτιάχνει ψωμί και για να το καθαρίσεις αυτό ενεργοποιείς τους δύο κυλίνδρους που γυρνάνε μέσα στο χωνί. Εκεί φαίνεται ότι δεν το καθάρισε με προσοχή έπιασαν οι κύλινδροι το φουλάρι που είχε στο λαιμό της και μετατράπηκε σε θηλιά που την έπνιξε. Δεν ήταν κανένας εκείνη τη στιγμή“.

Όπως λέει ο συνάδελφός της, “έφυγε πάρα πολύ άδικα. Μία πονεμένη γυναίκα μεγάλωνε τα δύο παιδιά της μόνη της. Κρίμα η γυναίκα…» Η άτυχη ιδιοκτήτρια του φούρνου

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η μικρή κοινωνία του Δαμασίου είναι σε σοκ, καθώς η 49χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.