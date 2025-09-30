Αίσιο τέλος στο θρίλερ της Λάρισας: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος που έψαχνε λίρες σε σπήλαιο

Αίσιο τέλος είχε το βράδυ της Τρίτης (30.09) η επιχείρηση που στήθηκε στους Γόννους της Λάρισας για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου που παγιδεύτηκε σε σπήλαιο ψάχνοντας λίρες.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, όλα ξεκίνησαν νωρίς σήμερα (30.09) το μεσημέρι, όταν μαζί με τον 53χρονο στο σπήλαιο κατέβηκαν άλλα τρία άτομα και όλοι μαζί έψαχναν για λίρες, ακολουθώντας ένα τοπικό θρύλο. Ξαφνικά ο 53χρονος έχασε τις αισθήσεις του και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του φέρονται να ενημέρωσαν τις Αρχές και ζήτησαν βοήθεια, ενώ, στη συνέχεια απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Mega το άτομο που κάλεσε σε βοήθεια είναι ένας 78χρονος που κάλεσε τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης, 112. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο κέντρο Υγείας της περιοχής.

Του χορήγησαν οξυγόνο σε βάθος 22 μέτρων

Ο 53χρονος άνδρας για αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του με τις ελπίδες να ανασυρθεί ζωντανός να είναι λιγοστές. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν τη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον άτυχο άνδρα που άρχισε να ανταποκρίνεται και να ανακτά τις αισθήσεις του.

Όμως, όταν κατάφεραν να τον προσεγγίσουν έγινε μία μικρή κατολίσθηση, κάτι που δυσκόλεψε την προσπάθεια απεγκλωβισμού του. Τελικά, λίγο μετά τις 21.30 κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Μega ένας από τους άνδρες της ΕΜΑΚ ένιωσε έντονη αδιαθεσία μέσα στο αυτοσχέδιο τούνελ που είχαν κατασκευάσει νωρίτερα τα τέσσερα άτομα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων.