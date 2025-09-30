Λάρισα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου που έψαχνε λίρες σε σπήλαιο – Του χορήγησαν οξυγόνο σε βάθος 22 μέτρων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η «μάχη» που δίνουν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο άνδρα που κατέβηκε σε σπήλαιο στην περιοχή των Γόννων της Λάρισας, ψάχνοντας για λίρες.

Όλα ξεκίνησαν νωρίς σήμερα (30.09) το μεσημέρι, όταν μαζί με τον 53χρονο στο σπήλαιο κατέβηκαν άλλα τρία άτομα και όλοι μαζί έψαχναν για λίρες, ακολουθώντας ένα τοπικό θρύλο. Ξαφνικά ο 53χρονος έχασε τις αισθήσεις του και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του φέρονται να ενημέρωσαν τις Αρχές και ζήτησαν βοήθεια, ενώ, στη συνέχεια απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Mega πρόκειται για έναν 78χρονο που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης, 112. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο κέντρο Υγείας της περιοχής.

Του χορήγησαν οξυγόνο σε βάθος 22 μέτρων

Ο 53χρονος άνδρας για αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του με τις ελπίδες να ανασυρθεί ζωντανός να είναι λιγοστές. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν τη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον άτυχο άνδρα που άρχισε να ανταποκρίνεται και να ανακτά τις αισθήσεις του.

Όμως, όταν κατάφεραν να τον προσεγγίσουν έγινε μία μικρή κατολίσθηση, κάτι που δυσκολεύει και καθυστερεί την προσπάθεια απεγκλωβισμού του.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Μega ένας από τους άνδρες της ΕΜΑΚ ένιωσε έντονη αδιαθεσία μέσα στο αυτοσχέδιο τούνελ που είχαν κατασκευάσει νωρίτερα τα τέσσερα άτομα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων.