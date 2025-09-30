Λάρισα: 53χρονος εγκλωβίστηκε σε σπήλαιο αναζητώντας λίρες – Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του (Βίντεο)

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν ζωντανό τον 53χρονο άνδρα που παγιδεύτηκε σε σπήλαιο στον δρόμο από τους Γόννους της Λάρισας προς την Καλλιπεύκη.

Ο 53χρονος άνδρας για αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του με τις ελπίδες να ανασυρθεί ζωντανός να είναι λιγοστές. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν τη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον άτυχο άνδρα που άρχισε να ανταποκρίνεται και να ανακτά τις αισθήσεις του.

Όμως, όταν κατάφεραν να τον προσεγγίσουν έγινε μία μικρή κατολίσθηση, κάτι που δυσκολεύει και καθυστερεί την προσπάθεια απεγκλωβισμού του. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2025

Έψαχναν για λίρες

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega μαζί με τον 53χρονο στο σπήλαιο ήταν άλλα τρία άτομα και όλοι μαζί έψαχναν για λίρες, ακολουθώντας ένα τοπικό θρύλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα υπόλοιπα άτομα ήταν εκείνα που φέρονται να ενημέρωσαν τις Αρχές και ζήτησαν βοήθεια, ενώ, στη συνέχεια απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε ο ένας από αυτούς και οδηγήθηκε στο κέντρο Υγείας της περιοχής.