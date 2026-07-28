Γεύμα με κοτόπουλο από γνωστό εστιατόριο στο Περιστέρι πίσω από τα 9 κρούσματα σαλμονέλας

Κοτόπουλο από το ίδιο εστιατόριο φέρεται να κατανάλωσαν τα 9 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Νίκαιας με συμπτώματα σαλμονέλας την περασμένη Κυριακή (26/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 9 ασθενείς, ανάμεσα τους και δύο παιδιά εμφάνισαν πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ υποβλήθηκαν και σε μια σειρά από εξετάσεις. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν νοσήσει από το βακτήριο της σαλμονέλας. Η κυρία Κανταράκη μίλησε στο ERTnews, αναφέροντας ότι οι ασθενείς προσήλθαν στις 26 Ιουλίου με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση, μετά από κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο σε χώρο εστίασης.

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«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν», δήλωσε η διοικήτρια.

Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΙ όλοι οι ασθενείς είχαν παραγγείλει πιάτα με κοτόπουλο από γνωστό εστιατόριο στο Περιστέρι.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, αναζητώντας την πηγή της μόλυνσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση με άλλα κρούσματα που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές.