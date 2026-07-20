Σαλμονέλα στην Λαμία: Επιβεβαιώθηκε το βακτήριο σε παρτίδα συγκεκριμένης επιχείρησης – Θετικά δείγματα σε δύο εργαζόμενους καταστήματος

Αναμενόμενα ήταν τα εργαστηριακά αποτελέσματα από τα δείγματα κοτόπουλου φιλέτου που ήλεγξε ο ΕΟΔΥ σε παρτίδα από σούπερ μάρκετ το οποίο φαίνεται να είναι η πηγή των κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία.

Όπως μεταδίδει το Lamiareport.gr, έχει βρεθεί σαλμονέλα και σε ολόκληρο κοτόπουλο της ίδια εταιρίας και απομένει η επιβεβαίωση του ορότυπου. Όλα αυτά εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα καταστήματα όπου έφαγαν κοτόπουλο, άτομα που αργότερα κατέφυγαν στο Νοσοκομείο Λαμίας και επιβεβαιώθηκε η σαλμονέλωση. Από όλα τα καταστήματα έχουν παρθεί επίσης δείγματα από τους εργαζόμενους.

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Κατά την ίδια πηγή, έχει βρεθεί σαλμονέλα και σε ολόκληρο κοτόπουλο της ίδια εταιρίας και απομένει η επιβεβαίωση του ορότυπου. Όλα αυτά εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα καταστήματα όπου έφαγαν κοτόπουλο, άτομα που αργότερα κατέφυγαν στο Νοσοκομείο Λαμίας και επιβεβαιώθηκε η σαλμονέλωση. Από όλα τα καταστήματα έχουν παρθεί επίσης δείγματα από τους εργαζόμενους.

Αυτή τη στιγμή έχει ειδοποιηθεί η αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής που ελέγχει τη Μονάδα της Μακεδονίας, από όπου ξεκίνησε η παρτίδα που βρέθηκε μολυσμένη, για τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Λαμία και αναμένονται τα ευρήματα και από τους δικούς τους ελέγχους στο εκτροφείο αλλά και στο παρασκευαστήριο. Μένει να εξακριβωθεί από τα δείγματα αν υπήρχε κι άλλη μολυσμένη παρτίδα πλην αυτής που έφθασε στη Λαμία.

Το ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι επίσημα δεν έχει καταγραφεί κάποιο νέο περιστατικό σαλμονέλας στη Λαμία.