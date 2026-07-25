Λαμία: Συμπλοκή ανήλικων Ρομά στο κέντρο της πόλης – Αναστάτωση στην πλατεία Λαού
Ένταση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Λαμίας, όταν ομάδα ανήλικων Ρομά συνεπλάκη στην πλατεία Λαού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έγιναν προσαγωγές για εξακρίβωση στοιχείων.
Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ομάδα ανήλικων Ρομά συνεπλάκη στην πλατεία Λαού, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και διερχόμενους πολίτες.
Σύμφωνα με το LamiaReport, στο επεισόδιο φέρονται να ενεπλάκησαν 7 έως 8 ανήλικοι Ρομά, ηλικίας περίπου 12 έως 16 ετών, οι οποίοι αρχικά διαπληκτίστηκαν έντονα, με την κατάσταση να οδηγείται γρήγορα σε συμπλοκή. Έντρομοι πολίτες ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΔΙ.ΑΣ., της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά, ενώ τουλάχιστον τρία άτομα εντοπίστηκαν και προσήχθησαν για εξακρίβωση στοιχείων.
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