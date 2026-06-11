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Λαμία: Συνελήφθη άνδρας που κατείχε ναρκωτικά και όπλα

Οι εικόνες από όσα εντόπισαν οι Αρχές

Λαμία: Συνελήφθη άνδρας που κατείχε ναρκωτικά και όπλα
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
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Στη σύλληψη ενός άνδρα που κατείχε ναρκωτικά και όπλα στη Λαμία προχώρησαν οι Αρχές.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ο ανωτέρω εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα και ακινητοποιήθηκε, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε ακολούθως στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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  • ποσότητα ηρωίνης, μεικτού βάρους -17,1- γραμμαρίων,
  • ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα ηρωίνης,
  • πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,
  • ένα μαχαίρι, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο στην κατοχή του.
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Επιπλέον, νωρίτερα της προαναφερόμενης έρευνας, συνελήφθησαν δύο (2) ακόμη ημεδαποί, οι οποίοι είχαν μεταβεί στην εν λόγω οικία και ακινητοποιήθηκαν αμέσως μετά την απομάκρυνσή τους από αυτήν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα ηρωίνης, συνολικού μεικτού βάρους -1,3- γραμμαρίων, τις οποίες, όπως προέκυψε, είχαν προμηθευτεί, έναντι χρηματικού αντιτίμου, από τον πρώτο συλληφθέντα.

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Επίσης, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δράσης του.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

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