Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του
Τραγικό τέλος στην υπόθεση
Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του ψαρο-Γιώργη που αγνοούταν από τη Δευτέρα καθώς είναι ο άνθρωπος του οποίου η σορός εντοπίστηκε στη παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR η σορός του αναγνωρίστηκε από την γυναίκα του, με τον άτυχο άνδρα να εντοπίζεται φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα. Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις