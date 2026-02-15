Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του ψαρο-Γιώργη που αγνοούταν από τη Δευτέρα καθώς είναι ο άνθρωπος του οποίου η σορός εντοπίστηκε στη παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR η σορός του αναγνωρίστηκε από την γυναίκα του, με τον άτυχο άνδρα να εντοπίζεται φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα. Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

