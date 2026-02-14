Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία στη Λακωνία – Εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς από τη Σπάρτη

Συναγερμός στις Αρχές

Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία στη Λακωνία – Εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς από τη Σπάρτη
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 14/2 στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε παραλία στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το Spartanews η σορός εντοπίστηκε στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Γλυκόβρυση Λακωνίας και οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη σορό του αγνοούμενου ψαρά από τη Σπάρτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ