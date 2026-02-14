Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία στη Λακωνία – Εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς από τη Σπάρτη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 14/2 στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε παραλία στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το Spartanews η σορός εντοπίστηκε στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Γλυκόβρυση Λακωνίας και οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη σορό του αγνοούμενου ψαρά από τη Σπάρτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.