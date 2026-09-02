Κυψέλη: Στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του βρέφους – Με σκυμμένο το κεφάλι ο 43χρονος

Στον Ανακριτή μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη προκειμένου να απολογηθούν.

Ο 43χρονος που φέρεται να είναι πατέρας του βρέφους, επιμένει πως το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια. Η δικαιολογία του για τα τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι που φέρει το κορμάκι του μωρού είναι πως προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να σπάσει τον πάγο καθώς η οικογένεια είχε κρύψει τη σορό σε καταψύκτη μέσα στο διαμέρισμα που έμεναν στην Κυψέλη.

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Ο Αφγανός υποστηρίζεται πως είναι ο σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού η οποία μάλιστα είναι και έγκυος. Τόσο η ανήλικη όσο και τα δύο αδέλφια της διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα.

Ο ισχυρισμός του 43χρονου δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές. Αν και ακόμα αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα τραύματα στη σορό του βρέφους φέρεται να προκλήθηκαν πριν τον θάνατό του.

Οι αρχές αναμένουν απαντήσεις για τον ακριβή χρόνο θανάτου του μωρού αν και η παρατεταμένη παραμονή τη σορού στην κατάψυξη δυσκολεύει αρκετά την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τη μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού, που αποτελεί πλημμέλημα.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του παιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη.