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ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εις βάρος του ζευγαριού για τον θάνατο του βρέφους

Δίωξη εις βάρος του 26χρονου Αφγανού για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εις βάρος του ζευγαριού για τον θάνατο του βρέφους
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Διαβιβάστηκε στην εισαγγελία η δικογραφία για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη.

Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

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Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει και αφού είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Επιπλέον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

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