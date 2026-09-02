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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αρχοντικό Παιανίας – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αρχοντικό Παιανίας – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:53

Οριοθετήθηκε σε 40 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00

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Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Παιονίας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Λόγω της πυρκαγιάς σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αμπελώνων από το ύψος της Περιφερειακής Κορωπίου-Σπάτων έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην περιοχή του Κορωπίου.

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