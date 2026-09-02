Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αρχοντικό Παιανίας – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε σε 40 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00

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Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 2, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Παιονίας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Λόγω της πυρκαγιάς σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αμπελώνων από το ύψος της Περιφερειακής Κορωπίου-Σπάτων έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην περιοχή του Κορωπίου.