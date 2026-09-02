Εθνική βόλεϊ γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου στον προημιτελικό με τη Σερβία

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον προημιτελικό της Εθνικής Ελλάδας βόλεϊ γυναικών απέναντι στη Σερβία, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της Γεωργίας «Γωγώς» Αγγελοπούλου.

Η νεαρή ακραία βρέθηκε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, δείχνοντας να πονά έντονα, με το ιατρικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας να σπεύδει αμέσως κοντά της.

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Οι εικόνες προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στις συμπαίκτριές της και στα μέλη της ελληνικής αποστολής, ενώ η Αγγελοπούλου δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα.

Αγωνία για την κατάστασή της

Η ακριβής φύση και η σοβαρότητα του τραυματισμού της δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Περισσότερα αναμένεται να γίνουν γνωστά μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το διάστημα που ενδέχεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο τραυματισμός της προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση, καθώς σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής αναμέτρησης για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.

Η εντυπωσιακή παρουσία της στο EuroVolley

Η 21χρονη Αγγελοπούλου πραγματοποιούσε την πρώτη συμμετοχή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με την Εθνική γυναικών και είχε εξελιχθεί σε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Η νεαρή ακραία είχε δώσει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, καλύπτοντας και το κενό που δημιουργήθηκε από τον τραυματισμό της Φαίης Μπακοδήμου.

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Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της στη σπουδαία νίκη με 3-0 σετ επί της Γαλλίας, με την οποία η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η ιστορική πορεία της Εθνικής

Η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει μία από τις κορυφαίες πορείες στην ιστορία της στη διοργάνωση.

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Η πρόκριση στα προημιτελικά του EuroVolley αποτέλεσε τεράστια επιτυχία για τη «γαλανόλευκη», η οποία είχε ξεπεράσει τη Γαλλία στη φάση των «16» με μία επιβλητική εμφάνιση.

Η εξέλιξη με την Αγγελοπούλου, ωστόσο, επισκίασε την προσπάθεια των διεθνών, με την αγωνία να επικεντρώνεται πλέον στα αποτελέσματα των εξετάσεών της.